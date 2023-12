Российская игра стала самой популярной у пиратов — ее так и не взломали

Онлайн-школа XYZ провела исследование, чтобы выяснить, какие игры в этом году пиратили пользователи рунета. Удивительно, но возглавила список Atomic Heart — взломанную версию этой игры искали чаще всего.

Между тем, Atomic Heart так и не взломали — скачать можно только предрелизную версию, которая утекла на торренты еще до официального выхода игры.

Полный список выглядит так:

1. Atomic Heart

2. Hogwarts Legacy

3. Baldur's Gate 3

4. Resident Evil 4

5. Starfield

6. Lies of P

7. Alan Wake 2

8. Dead Island 2

9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

10. Lords of the Fallen