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Сегодня, 23:10

Российские геймеры потратили больше 160 миллиардов рублей на игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios
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В 2023 году российские геймеры потратили 161 миллиард рублей на игры и внутриигровые покупки.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы XYZ после анализа состояния рынка и опроса игроков из России.

Atomic Heart.
Фото Mundfish

По оценке онлайн-школы XYZ, около 106 млрд рублей пришлось на официальные каналы дистрибуции, а оставшиеся 55 млрд рублей — на посредников, предоставлявших видеоигровые услуги.

Большая часть суммы была потрачена на однопользовательские приключения, среди которых Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.

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