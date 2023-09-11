Российские киберспортсмены через несколько лет начнут играть в российские игры

В «ближайшие годы» российские киберспортсмены начнут играть в российские игры. По крайней мере об этом заявил Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России, а в прошлом — профессиональный игрок в Starcraft.

По его словам, скептическое отношение к этому проекту излишне — в России всегда умели делать игры, а условия для геймдева в стране сейчас лучше.

Поэтому Смит полагает, что уже через несколько лет наши киберспортсмены начнут играть в игры, продвигающие «наши ценности и мысли».