Российские киберспортсмены хотят дистанционно принять участие в чемпионате мира

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что организация обратилась с вопросом в правление Международной федерации киберспорта о дистанционном участии россиян в ЧМ-2023. По его словам, данное решение связано с обеспечением безопасности российских спортсменов.

«Участвовать вживую нас фактически не допустили. Еще не было озвучено это прямо, но уже понятно, что физически мы туда не поедем. Мы вынесли на голосование правления Международной федерации киберспорта вопрос о дистанционном участии. Предложили вариант, при котором мы в Москве делаем площадку, где будут участвовать Россия, Белоруссия и другие страны, которые по тем или иным причинам не могут приехать на финал, а таких на самом деле тоже хватает», — приводит ТАСС слова Смита.

Также президент ФКС России отметил, что организация готова выделить на эти цели ресурсы, оплатить командировки спортсменам, найти им места для размещения в Москве и провести экскурсию по столице. Кроме того, ФКС России обещает принять наблюдателей от международной федерации, которые смогут убедиться в честности игры.

Чемпионат мира состоится с 24 августа по 4 сентября в Яссы (Румыния). На прошлом мировом первенстве российская команда заняла 3-е место в турнире по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).