Российские смартфоны на ОС «Аврора» появятся на витринах уже в ноябре

Первые смартфоны на отечественной операционной системе «Аврора» появятся в продаже уже в следующем месяце. Предполагается, что недорогие мобильные телефоны от фирм «Байтэрг», «Аквариус» и Fplus займут нижний ценовой сегмент «до 20 тысяч рублей».

Фото https://auroraos.ru/

В будущем цена на устройства может вырасти из-за изменения льготных условий предоставления лицензии на операционную систему. Впрочем, вряд ли это серьезно отразится на продажах — новые смартфоны ориентированы не столько на обычного потребителя, сколько для государственных учреждений и заинтересованных частных фирм.

Разумеется, производители задумываются и о выходе на более широкий рынок, но условий для этого сейчас нет — конкурировать с Android и iOS невозможно.