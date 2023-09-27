Российских киберспортсменов лишили 200 тысяч долларов призовых из-за гражданства

Киберспортсмены Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико не получили 200 тысяч долларов призовых за победу на турнире по Fortnite.

Как информирует Sportskeeda со ссылкой на самих киберспортсменов, причиной такого решения компании Epic Games стало наличие у них российского гражданства.

В августе Абдрахманов и Люсико стали победителями FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals. Россияне играли с территории Белоруссии, а их банковские счета зарегистрированы в Казахстане. По словам Абдрахманова в соцсети X, поддержка отвечает раз в день одинаковыми сообщениями. Кроме того, его дисквалифицировали с турнира в Копенгагене

«Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать. Только в Fortnite можно выиграть мейджор и подвергнуться такому мошенничеству. Думаю, это впервые в истории киберспорта. Моему партнеру по команде 17 лет, он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан», — написал Абдрахманов.