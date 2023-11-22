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Сегодня, 21:25

Российским играм стало сложно: ММО-шутер Pioner перенесли, адвенчура Torn Away провалилась

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Perelesoq
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Кажется, отечественные игры переживают непростое время. Разработчики PIONER, MMO-шутера в духе S.T.A.L.K.E.R., перенесли игру на 2024 год. В заявлении было сказано, что после проведенного тестирования пришлось выделить больше времени для доработки игры до высоких стандартов качества.

PIONER. PIONER — русский «Сталкер» или самобытный проект?

А вот игра Torn Away, рассказывающая историю советской девочки, сбежавшей из фашистского лагеря, вышла уже почти месяц назад. Увы, релиз оказался неудачным — разработчики рассказали, что продажи оказались куда ниже ожидаемых. Инвестор отказался поддерживать студию и дальше, поэтому новую игру пришлось заморозить.

Хочется верить, что русские геймдев-студии сумеют преодолеть все трудности и порадовать нас еще не одной хорошей игрой.

Источник: DTF
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