«Российский аналог iPhone» работает на Linux и будет стоить 40 000 рублей

Появились первые фотографии и подробности отечественного смартфона под маркой «Р-ФОН».

Новинка, которую уже успели окрестить «русским айфоном», работает на собственной операционной системе — Rosa Mobile. Она спроектирована на основе Linux, и с ее помощью можно запустить некоторые Android-приложения.

Внутри «Р-ФОН» находится 8 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор на 5000 мАч и три камеры с максимальным разрешением в 50 мегапикселей. Ожидается, что телефон поступит в продажу в следующем году по цене в 40 000 рублей.