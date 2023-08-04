Российский блогер Илья Мэддисон рассказал, кому лучше не покупать Baldur's Gate 3

В видео на своем YouTube-канале блогер Илья Мэддисон довольно неоднозначно высказался относительно нашумевшей RPG, которая продолжает бить рекорды магазина Steam по продажам и аудитории.

Мэддисон назвал игру классной, однако предупредил, чтобы игроки не верили хайпу вокруг релиза, ведь далеко не все смогут оценить игру также восторженно, как любители жанра тактических пошаговых RPG:

«Если вы не любите тактические пошаговые RPG с шансом прохождения скилла, удара, где все ходят по очереди, где надо разливать кислоту и замораживать ее; если вас бесит этот геймплей, то знайте — это то, из чего игра будет состоять на 90 процентов, и вы это никак не пропустите... Если вы такой же, как я, — не любите хождения по очереди, то я, наверное, брать вам эту игру не рекомендую», — заявил блогер.

Релиз Baldur's Gate 3 состоялся 3-го августа. Через пару часов после релиза игра появилась на торрентах.