Российский хоррор IFU выйдет в феврале 2024 года — в игре будет много головоломок

Студия Setone Games рассказала о своей хоррор-игре от первого лица под названием IFU.

В ней игрок возьмет на себя роль парня, которого заперли в заброшенном особняке мертвого хирурга. Главному герою предстоит не только путешествовать по таинственным хоромам, но и постоянно решать различные головоломки.

В игре будет линейный сюжет, однако игрок сможет выбрать, хочет ли он вникать в историю или просто путешествовать по миру игры и решать головоломки.

Игра выйдет в Steam и в VK PLAY. Точная дата релиза игры пока неизвестна.