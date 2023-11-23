Сегодня, 21:55
Студия Setone Games рассказала о своей хоррор-игре от первого лица под названием IFU.
В ней игрок возьмет на себя роль парня, которого заперли в заброшенном особняке мертвого хирурга. Главному герою предстоит не только путешествовать по таинственным хоромам, но и постоянно решать различные головоломки.
В игре будет линейный сюжет, однако игрок сможет выбрать, хочет ли он вникать в историю или просто путешествовать по миру игры и решать головоломки.
Игра выйдет в Steam и в VK PLAY. Точная дата релиза игры пока неизвестна.