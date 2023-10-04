Российский игрок m0NESY показал свои настройки графики в Counter-Strike 2

Молодой российский игрок из G2 Esports Илья m0NESY Осипов поделился с обыкновенными геймерами графическими настройками Counter-Strike 2.

Илья «m0NESY» Осипов. Фото twitter.com/G2esports, Twitter

Вот они:

Повышенный контраст игроков — выкл

Вертикальная синхронизация — выкл

Режим сглаживания — 8x MSAA

Общее качество теней — высокое

Детализация моделей и текстур — низкая

Режим фильтрации текстур — билинейный

Детализация шейдеров — низкая

Детализация частиц — низкая

Глобальное затенение — высокое

Расширенный динамический диапазон — производительность

FidelityFX Super Resolution — выкл (наивысшее качество)

Низкая задержка NVIDIA Reflex — выкл Школьник «заминировал» школу из-за ссоры в Counter-Strike 2

Разумеется, для большинства геймеров нет нужды «убивать» текстуры, но те, кто играет на результат, могут воспользоваться конфигурацией Ильи. Ему самому Counter-Strike 2 нравится, пусть он и признает, что игра пока и близко не готова к профессиональным состязаниям.