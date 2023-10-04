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Сегодня, 22:38

Российский игрок m0NESY показал свои настройки графики в Counter-Strike 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
Илья «m0NESY» Осипов.
Фото twitter.com/G2esports, Twitter
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Молодой российский игрок из G2 Esports Илья m0NESY Осипов поделился с обыкновенными геймерами графическими настройками Counter-Strike 2.

Илья «m0NESY» Осипов.
Фото twitter.com/G2esports, Twitter

Вот они:

  • Повышенный контраст игроков — выкл
  • Вертикальная синхронизация — выкл
  • Режим сглаживания — 8x MSAA
  • Общее качество теней — высокое
  • Детализация моделей и текстур — низкая
  • Режим фильтрации текстур — билинейный
  • Детализация шейдеров — низкая
  • Детализация частиц — низкая
  • Глобальное затенение — высокое
  • Расширенный динамический диапазон — производительность
  • FidelityFX Super Resolution — выкл (наивысшее качество)
  • Низкая задержка NVIDIA Reflex — выкл
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Разумеется, для большинства геймеров нет нужды «убивать» текстуры, но те, кто играет на результат, могут воспользоваться конфигурацией Ильи. Ему самому Counter-Strike 2 нравится, пусть он и признает, что игра пока и близко не готова к профессиональным состязаниям.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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