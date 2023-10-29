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Сегодня, 08:55

Российский клуб Team Spirit вышел в главный финал The International 2023 — до трофея остался один шаг

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Team Spirit.
Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53280425387/
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Team Spirit, состоящая из российских и украинских киберспортсменов, очень близка к своему второму трофею The International в истории.

Сегодня утром «Драконы» уверенно обыграли китайцев из PSG.LGD со счетом 2:0 по картам в финале верхней сетки.

Таким образом, Team Spirit уже обеспечила себе на турнире как минимум второе место, выйдя в главный финал, который состоится в ночь с 29 на 30 октября, а именно 30 октября в 00:00 по мск.

В случае успеха в гранд-финале победа на The International 2023 станет второй для Team Spirit — ранее «Драконы» уже побеждали на турнире. Это было в октябре 2021 года на The International 2021 — тогда Team Spirit приехала на турнир в качестве андердога и обыграла все тех же PSG.LGD в решающем матче.

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