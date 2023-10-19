Российский офис Google признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российский офис Google.

Заявление о банкротстве ООО «Гугл» подало в июне 2022 года. В августе 2023 года состоялось первое собрание кредиторов российского представительства Google. Тогда в реестр были включены требования на общую сумму около 20,2 млрд рублей.

Крупнейшим кредитором оказалась Федеральная налоговая служба России, размер требований которой составил около 19,6 млрд руб. Теперь в российской «дочке» Google откроют конкурсное производство.