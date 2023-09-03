Российский соулслайк расскажет о великих подвигах русов

Недавно мы писали про дневники разработки «Смуты», отечественной ролевой игры, но не «Смутой» единой жив отечественный геймдев.

Студия theBratans представила проект с названием «ЯЩЕРЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ», явно отсылающем к классической кооперативной игре Orcs Must Die.

Впрочем, на этом сходства заканчиваются — это 3D-экшен, вдохновленный играми серии Souls и повествующий о подвигах древних русов в борьбе с захватчиками-ящерами. Эта альтернативная вселенная зародилась в мемах и видео, а теперь в ней появилась и целая игра.

Судя по странице в Steam, «ЯЩЕРЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» выходит уже в сентябре.