Ростелеком взломали — в интернет попали данные абонентов

В интернет утекла база данных абонентов «Ростелекома». Сообщается, что хакерам удалось получить информацию с сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Она содержит в себе 154 тысячи уникальных электронных адресов и 101 тысячу уникальных телефонных номеров — все они принадлежат абонентам компании.

В «Ростелекоме» заявили, что утечка произошла по вине одного из подрядчиков и, по предварительным данным, чувствительные данные не были утрачены. Впрочем, абонентам все равно порекомендовали поменять пароли и включить двухфакторную аутентификацию.