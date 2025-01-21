Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 17:30

Ростелеком взломали — в интернет попали данные абонентов

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Freepik
Telegram Дзен

В интернет утекла база данных абонентов «Ростелекома». Сообщается, что хакерам удалось получить информацию с сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Она содержит в себе 154 тысячи уникальных электронных адресов и 101 тысячу уникальных телефонных номеров — все они принадлежат абонентам компании.

GTA 3. Утечка данных раскрыла один из секретов авторов GTA

В «Ростелекоме» заявили, что утечка произошла по вине одного из подрядчиков и, по предварительным данным, чувствительные данные не были утрачены. Впрочем, абонентам все равно порекомендовали поменять пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя