RuFire — о переходе на роль тренера: «Рост игроков под моим влиянием ускорился раза в три»

Тренер состава V1dar Gaming по CS:GO Алексей RuFire Бураков ответил на вопрос, почему он решил перейти на тренерскую деятельность.

«Решение было связано с множеством факторов: я просто хотел кардинально изменить жизнь и подход. Использовал вот такой рычаг как переход на тренера и переезд в другую часть планеты. Многие ждали, когда я пересяду на тренера, спрос рождает предложение», — приводит Metaratings.ru слова Буракова.

Также RuFire рассказал, что его удивило, когда он начал выступать на слоте тренера.

«Удивило то, что тренерство приносит очень много кайфа и эмоции, возможно, даже больше, чем на слоте игрока. Ну и, конечно же, мир CS открылся по-новому. Теперь я вижу общую картину гораздо больше и быстрее, рост игроков под моим влиянием ускорился раза в три», — добавил специалист.

RuFire стал тренером V1dar Gaming. Команду представляют Владислав Alv Ворохобов, Даниил 4X1s Ячик, Иван lom1k Овсяник, Иван torox Белкин и Стефан 1mpala Айлазян