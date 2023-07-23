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Сегодня, 19:34

Руководитель «Игр будущего» заявил, что фиджитал-игры являются самым представительным турниром в России

Алина Савинова
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Руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров высказался о популярности фиджитал-игр.

«По результатам девятых фиджитал-игр у нас почти 40 стран приняли участие. Мы начали в сентябре, протестировали почти весь набор дисциплин, и у нас получается 37-38 стран. Если посмотреть на это как на единый турнир, то это самый международный турнир в России. Все мероприятия, которые с прошлого года проводились, по количеству стран, принимавших участие, уступают», — приводит ТАСС слова Столярова.

По его словам, такого результата удалось добиться во многом благодаря прямому взаимодействию с клубами.

«Во-первых, мы работаем напрямую с клубами, обходим различные международные организации, федерации и ассоциации. Во-вторых, не играем в политику вообще. В-третьих, не разделяем между дружественными и недружественными странами, мы приглашаем всех. Ну и в-четвертых, многим киберспортсменам по большому счету все равно на гражданство, национальность и какого цвета у них паспорт. Они приезжает просто потому, что здорово организован турнир», — добавил Столяров.

С 20 по 23 июля в Казани проходят соревнования по MLBB в рамках девятых фиджитал-игр. В них приняли участие восемь команд: две из ОАЭ, по команде из Камбоджи, Монголии, Малайзии, Турции, Мьянмы и России. Каждый коллектив состоит из шести человек.

Источник: https://tass.ru/sport/18342493
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