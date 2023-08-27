Русская хакерша EMPRESS создала свой культ для игры в Starfield — стать его членом можно за 7 тысяч рублей

Русская хакерша EMPRESS открыла набор в свой культ — в качестве вступительного взноса придется заплатить 7 тысяч рублей.

Starfield. Фото Bethesda

Вместе со своими последователями хакерша планирует проходить Starfield — делиться игровым прогрессом, скриншотами и рисунками; совместно делать пользовательские модификации; устраивать концерты с саундтреком из игры, а также рассказаывать истории, произошедшие внутри мира космической RPG.

Доступ в культ не сохраняется пожизненно — чтобы поддерживать там свое членство, необходимо каждый месяц вносить ~4750 рублей.

Раньше EMPRESS уже открывала набор в свой культ. Доступ в него был ограничен, а желающим нужно было заплатить больше 90 тысяч рублей для входа.