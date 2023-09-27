Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:05

Русская игра о войне с ящерами вышла в Steam и получила сотни отзывов

Богдан Виноградов
Корреспондент
Русы против ящеров.
Фото theBratans
Telegram Дзен

Основанная на мемах игра о подвигах древних русов в войне против ящеров все-таки вышла в Steam — и купить ее можно всего за 37 рублей.

Похоже, геймеры оценили как стоимость, так и саму игру — на момент написания новости у «Русов против ящеров» было уже 743 обзора в Steam, 97% из которых были положительными. Впрочем, нет сомнений в том, что в ближайшее время их станет еще больше.

ЯЩЕРЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ. Российский соулслайк расскажет о великих подвигах русов

Судя по тегам, игра представляет собой «соулс-лайк», но геймплейные видео и скриншоты временами напоминают о серии Dynasty Warriors. Сказать, что «Русы против ящеров» отличаются великолепной графикой, конечно, нельзя, но где еще можно пить воду из Байкала и практиковать славянские зажимы?

Источник: Steam
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Horizon: Forbidden West все-таки появится на ПК — игра появилась в Steam