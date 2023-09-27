Русская игра о войне с ящерами вышла в Steam и получила сотни отзывов

Основанная на мемах игра о подвигах древних русов в войне против ящеров все-таки вышла в Steam — и купить ее можно всего за 37 рублей.

Похоже, геймеры оценили как стоимость, так и саму игру — на момент написания новости у «Русов против ящеров» было уже 743 обзора в Steam, 97% из которых были положительными. Впрочем, нет сомнений в том, что в ближайшее время их станет еще больше.

Судя по тегам, игра представляет собой «соулс-лайк», но геймплейные видео и скриншоты временами напоминают о серии Dynasty Warriors. Сказать, что «Русы против ящеров» отличаются великолепной графикой, конечно, нельзя, но где еще можно пить воду из Байкала и практиковать славянские зажимы?