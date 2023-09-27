Русская версия The Sims будет продвигать здоровые семейные отношения

В Сети появился депутатский запрос от представителей сразу четырех фракций парламента — «Единой России», «КПРФ», «ЛДПР» и блока «Справедливая Россия». В нем депутаты просят рассмотреть инициативу о поддержке отечественной игры в жанре «симулятор жизни» — в качестве примера приводится The Sims 4.

Разумеется, The Sims не устраивает депутатов хотя бы из-за наличия в нем ЛГБТ элементов, поэтому они предлагают сделать похожий проект, сконцентрированный на традиционных семейных ценностях и здоровых отношениях, а заодно и обучающий игроков финансовой грамотности и другим полезным вещам.

Пока неизвестно, получит ли эта инициатива ход. Если это все-таки произойдет, то одна из российских геймдев-студий может взяться за создание.