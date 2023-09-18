Русских не пустят на главный чемпионат по Fortnite

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Призовой фонд чемпионата мира по Fortninte составляет 4 миллиона долларов, да только россиян поучаствовать в нем не пустят. Сразу двое киберспортсменов из России: Howly и Nefrizi — были дисквалифицированы по причине гражданства.
Еще один российский игрок — Malibuca избежал дисквалификации, так как более полугода проживает вне родной страны.
Суровость и произвольность решения вызвали вопросы даже у западной аудитории Fortnite. Впрочем, вряд ли на вердикт Epic Games удастся повлиять.