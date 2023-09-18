Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:47

Русских не пустят на главный чемпионат по Fortnite

Богдан Виноградов
Корреспондент
Fortnite.
Фото Epic Games
Telegram Дзен

Призовой фонд чемпионата мира по Fortninte составляет 4 миллиона долларов, да только россиян поучаствовать в нем не пустят. Сразу двое киберспортсменов из России: Howly и Nefrizi были дисквалифицированы по причине гражданства.

Еще один российский игрок — Malibuca избежал дисквалификации, так как более полугода проживает вне родной страны.

Суровость и произвольность решения вызвали вопросы даже у западной аудитории Fortnite. Впрочем, вряд ли на вердикт Epic Games удастся повлиять.

Источник: Fortnite Tracker
2
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка в РПЛ. Рабинер — о топ-событиях тура
Защитник «Спартака» Бабич назвал Абаскаля идеальным тренером
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Рогов после слов Шольца предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Парень преодолел 350 километров, чтобы поздравить Rockstar с юбилеем GTA 5

Самое дорогое улучшение скина в истории CS:GO обошлось в 30,8 миллионов рублей