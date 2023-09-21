Русский программист создал приложение для настоящих фанатов GTA

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Разработчик Тимур Абдрахимов показал, как будет выглядеть приложение для Apple Watch в стиле мини-карты из GTA: Vice City.
Пока что приложение находится на этапе прототипа и неизвестно, когда выйдет, однако Тимур не собирается забрасывать идею.
Изначально приложение выйдет только для Apple Watch, но не исключено, что в будущем появится и версия для смартфонов iPhone.
Автор также лаконично ответил на то, почему выбрал для платформы часы от Apple: «Все просто — что было, на том и сделал», — написал Тимур.