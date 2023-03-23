Рыхторов — о Counter-Strike 2: «Не очень понравилась фишка со смоками»

Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов высказался об анонсе Counter-Strike 2.

«Лично я не тестировал Counter-Strike 2, у меня ее нет. Но единственное, что не очень понравилось — это фишка со смоками. Остальное, вроде, все нормально. Хотя еще с ногами сомнительно. Мне кажется, это будет немного мешать, особенно на картах, где нужно смотреть вниз под себя», — приводит Metaratings.ru слова Рыхторова.

22 марта Valve официально анонсировала Counter-Strike 2. Релиз обновленной версии шутера должен состояться летом 2023 года. Тестирование Counter-Strike 2 уже началось.