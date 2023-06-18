Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:46

Рыхторов — о заменах в Cloud9: «Просто следите за новостями, время все расставит»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов ответил на вопрос о возможных изменениях в ростере.

«Просто следите за новостями, время все расставит», — приводит Metaratings.ru слова Рыхторова.

Также он рассказал, почему практически не играет на платформе FACEIT.

«Я почти все время больше интересовался игрой в команде, где люди знают друг друга, есть наработанная командная игра. На FACEIT это все равно больше соло игра, чем командная. Апнув 10 lvl и поняв, что у меня хорошо получается, я пошел играть LAN-турниры. Постепенно мне просто становилось не особо интересно играть FACEIT», — добавил киберспортсмен.

За Cloud9 Рыхторов выступает с 2022 года. Всего в составе команды он провел 82 матча.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-o-zamenakh-v-cloud9-prosto-sledite-za-novostyami-vremya-vsyo-rasstavit-259752/
0
Читайте также
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энгель рассказал о проблемах с получением визы в США