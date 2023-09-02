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Сегодня, 17:46

S.T.A.L.K.E.R. 2 будет выглядеть как в первом геймплейном трейлере — так обещают разработчики

Богдан Виноградов
Корреспондент
S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC
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Последняя презентация S.T.A.L.K.E.R. 2 удивила игроков посредственной графикой. Игра не только выглядела значительно хуже первого геймплейного трейлера, который сразу же записали в «пререндер», но и в отдельные моменты уступала даже слитому альфа-билду.

Скриншот &laquo;S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля&raquo;. «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» выйдет в 2022 году

Впрочем, еще есть надежда, что ситуация изменится — Захар Бочаров, PR-менеджер GSC, рассказал, что в готовой игре графика должна будет соответствовать тому самому трейлеру. По его словам, весь контент в игре уже готов, и сейчас студия занимается «полировкой».

S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти в 2024 году — если не случится очередной перенос.

Источник: IGN
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