S.T.A.L.K.E.R. 2 будет выглядеть как в первом геймплейном трейлере — так обещают разработчики

Последняя презентация S.T.A.L.K.E.R. 2 удивила игроков посредственной графикой. Игра не только выглядела значительно хуже первого геймплейного трейлера, который сразу же записали в «пререндер», но и в отдельные моменты уступала даже слитому альфа-билду.

Впрочем, еще есть надежда, что ситуация изменится — Захар Бочаров, PR-менеджер GSC, рассказал, что в готовой игре графика должна будет соответствовать тому самому трейлеру. По его словам, весь контент в игре уже готов, и сейчас студия занимается «полировкой».

S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти в 2024 году — если не случится очередной перенос.