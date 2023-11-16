Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:53

S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет купить в России

S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World
Telegram Дзен

Любители серии игр S.T.A.L.K.E.R. смогут приобрести продолжение в России.

Игру завезут в страну через параллельный импорт — об этом рассказали в Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр:

«Если для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет официально подтверждено наличие физического издания, то будет рассмотрена возможность импорта игры в рамках параллельного импорта», — рассказали в ассоциации.

Релиз игры запланирован на февраль 2024 года. Точная дата пока неизвестна.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги
Андрей Мостовой: «Зарплаты в чемпионате Франции в разы меньше, чем в России. Я удивился»
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

GTA 6 может быть дороже других крупных игр