S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет купить в России

Любители серии игр S.T.A.L.K.E.R. смогут приобрести продолжение в России.

Игру завезут в страну через параллельный импорт — об этом рассказали в Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр:

«Если для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет официально подтверждено наличие физического издания, то будет рассмотрена возможность импорта игры в рамках параллельного импорта», — рассказали в ассоциации.

Релиз игры запланирован на февраль 2024 года. Точная дата пока неизвестна.