Сегодня, 15:16
Фанатский ремастер S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля продолжает преображаться — на этот раз туда добавили небезызвестные «Кордон» и «Свалку».
Автор локаций также добавил, что это еще не финальный вариант его проекта — релизная версия, по его словам, будет выглядеть еще лучше.
Также энтузиаст поделился некоторыми подробностями разработки:
— Сейчас идет плотная работа над локацией «Янтарь»;
— Была исправлена часть проблем, связанных с производительностью;
— RTX 3080 отлично тянет ремастер в 4K-разрешении;
— Идет работа над обновлением оружия и системой смены погоды.
Даты выхода ремастера пока нет. Проект создается в виде модификации исключительно для владельцев ПК.