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Сегодня, 15:16

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля никогда не был так красив — «Кордон» и «Свалка» заиграли новыми красками

Владислав Шалганов
Корреспондент
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update.
Фото Соцсети
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Фанатский ремастер S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля продолжает преображаться — на этот раз туда добавили небезызвестные «Кордон» и «Свалку».

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update.
Фото Соцсети

Автор локаций также добавил, что это еще не финальный вариант его проекта — релизная версия, по его словам, будет выглядеть еще лучше.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update.
Фото Соцсети
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update.
Фото Соцсети

Также энтузиаст поделился некоторыми подробностями разработки:
— Сейчас идет плотная работа над локацией «Янтарь»;
— Была исправлена часть проблем, связанных с производительностью;
— RTX 3080 отлично тянет ремастер в 4K-разрешении;
— Идет работа над обновлением оружия и системой смены погоды.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update.
Фото Соцсети

Даты выхода ремастера пока нет. Проект создается в виде модификации исключительно для владельцев ПК.

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