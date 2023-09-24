S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля никогда не был так красив — «Кордон» и «Свалка» заиграли новыми красками

Фанатский ремастер S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля продолжает преображаться — на этот раз туда добавили небезызвестные «Кордон» и «Свалку».

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update. Фото Соцсети

Автор локаций также добавил, что это еще не финальный вариант его проекта — релизная версия, по его словам, будет выглядеть еще лучше.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update. Фото Соцсети

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update. Фото Соцсети

Также энтузиаст поделился некоторыми подробностями разработки:

— Сейчас идет плотная работа над локацией «Янтарь»;

— Была исправлена часть проблем, связанных с производительностью;

— RTX 3080 отлично тянет ремастер в 4K-разрешении;

— Идет работа над обновлением оружия и системой смены погоды.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update. Фото Соцсети

Даты выхода ремастера пока нет. Проект создается в виде модификации исключительно для владельцев ПК.