Самые загружаемые мобильные игры в России за 2023 год на iOS и Android

Фирма Data.ai опубликовала топ самых загружаемых в России игр на смартфоны с операционными системами iOS и Android.

Roblox. Фото Roblox Corporation

На первом месте с отрывом оказалась Roblox — бесплатная песочница стала не только лучшей площадкой для множества различных режимов, но и отличным стартом для детей и взрослых, мечтающих программировать свои собственные игры. За прошлый год проект скачали 10 миллионов раз.

Gacha Life 2. Фото Lunime

На втором месте — симулятор создания персонажа в аниме-стиле Gacha Life 2 — у него 9,63 млн загрузок. Чаще всего этим приложением пользовались дети.

Subway Surfers. Фото SYBO Games

На третьем месте настоящий старожил мобильных игр — Subway Surfers. За долгие годы раннер не только постоянно менял карты, но и внешне нехило преобразился.

Durak Online. Фото R-Soft

Также в топ вошли Royal Match с 8,93 млн загрузками, Melon Sandbox с 5,91 млн, Geometry Dash, Going Balls и карточная игра Durak Online.