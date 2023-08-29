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Сегодня, 10:48

SAw считает ENCE, Team Vitality и G2 Esports главными фаворитами ESL Pro League Season 18

Алина Савинова
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Тренер команды ENCE Ээту sAw Саха назвал фаворитов ESL Pro League Season 18.

«Если говорить о фаворитах, то я бы назвал три команды, которые хорошо начали сезон: ENCE, G2 Esports и Team Vitality — вот мои фавориты на победу в турнире. Четвертой командой выделю Heroic. В качестве интересного примечания отмечу, что, похоже, многие новые команды поставили перед собой цель добиться успеха на ESL Pro League Season 18. Будет интересно посмотреть, насколько далеко они продвинулись. Кроме того, поскольку EPL будет более продолжительным турниром, чем обычный, есть потенциал для значительного роста по ходу турнира», — цитирует тренера Cybersport.Metaratings.ru.

ESL Pro League Season 18 будет проходить с 30 августа по 1 октября. Призовой фонд турнира составляет 850 тысяч долларов. 6 сентября ENCE проведет матч против Evil Geniuses.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/saw-ence-team-vitality-i-g2-esports-glavnye-favority-esl-pro-league-season-18-278465/
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