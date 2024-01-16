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Сегодня, 14:20

Счастливчик заимел в Counter-Strike 2 скин за миллион долларов

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Valve
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Одному из игроков в Counter-Strike 2 посчастливилось создать невероятно дорогой скин, один из самых дорогих в мире, для автомата Калашникова.

Речь идет о AK-47 Case Hardened FN паттерн #661 из серии Star Trak в качестве «с завода», до этого насчитывающей всего лишь девять экземпляров.

Рыночная цена невероятно редкой «шкурки» для оружия оценивается в головокружительные суммы: от 800 тысяч долларов до целого миллиона.

Counter-Strike. Боты в Counter-Strike 2 — как их добавить и убрать

Впрочем, стоимость может стать и еще выше — все зависит от предложения.

Источник: TG-канал Steam Community
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