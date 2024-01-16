Счастливчик заимел в Counter-Strike 2 скин за миллион долларов

Одному из игроков в Counter-Strike 2 посчастливилось создать невероятно дорогой скин, один из самых дорогих в мире, для автомата Калашникова.

Речь идет о AK-47 Case Hardened FN паттерн #661 из серии Star Trak в качестве «с завода» , до этого насчитывающей всего лишь девять экземпляров.

Рыночная цена невероятно редкой «шкурки» для оружия оценивается в головокружительные суммы: от 800 тысяч долларов до целого миллиона.

Впрочем, стоимость может стать и еще выше — все зависит от предложения.