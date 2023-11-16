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Сегодня, 20:35

Съемки фильма Mortal Kombat 2 официально возобновились — актеры делятся фотографиями

Владислав Шалганов
Корреспондент
Мортал Комбат.
Фото New Line Cinema
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После окончания забастовок актеров и сценаристов фильм Mortal Kombat 2 снова в разработке.

Фотографией со съемок поделился Карл Урбан (Пацаны) — в фильме по культовому файтингу он сыграет роль Джонни Кейджа. На снимке Урбан стоит вместе с несколькими своими коллегами по съемочной площадке.

Каст Мортал Комбат 2 на площадке.
Фото Соцсети

Съемки сиквела начались в июне и должны были завершиться к сентябрю, однако из-за забастовок продолжить работу над сиквелом удалось только сейчас. Официальной даты выхода Mortal Kombat 2 пока нет.

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