Сергей Сироткин положительно высказался о фиджитал-гонках

Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил перспективность фиджитал-гонок на «Играх будущего» в следующем году.

«Фиджитал-гонки — достаточно интересный формат. Думаю, только ленивый не оценил качество картинки, которое удается создать на соревнованиях. И это в том числе отличный способ привлечь новых зрителей в наш вид. Поскольку симрейсинг все-таки имеет свою аудиторию, а профессиональный автоспорт и картинг — свою, немного другую. Здорово, когда получается все объединить вместе, сделать из этого красивое шоу, картинку и показать ее большому числу людей. С этой точки зрения мы максимально поддерживаем такого рода направления. Планируем делать их больше.

В целом считаю, что автоспорт в современном мире уже не просто сами гонки и борьба пилотов на трассе, но и то, как мы ее можем показать аудитории. Важно, сколько человек будут смотреть соревнования. Это, мне кажется, в наше время может быть главным фактором роста», — приводит слова Сироткина RT.

В 2022 году в Казани прошли первые фиджитал игры — соревнования, участники которых одновременно состязаются в спортивных и киберспортивных дисциплинах. В 2024 году пройдут первые общемировые «Игры будущего».