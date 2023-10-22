Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:35

Сетка плей-офф The International 2023 на 22 октября: сегодня определится соперник Virtus.pro

Владислав Шалганов
Корреспондент
The International.
Фото flickr.com/photos/dota2ti/52464187636/
Telegram Дзен

Завершился очередной богатый на события день The International 2023.

СНГ-коллектив 9pandas уступил Gaimin Gladiators со счетом 2:0, и покинул турнир. Team Spirit сыграет в полуфинале виннеров, но лишь через пять дней — 28 октября. А 22 октября определится соперник Virtus.pro в паре Entity и Tundra Esports.

Virtus.pro сыграет 23 октября в 05:00 по мск ребята поборются за выход в третий раунд лузеров, поэтому для них еще не все потеряно.

Полный список ближайших встреч на The International 2023:

22 октября:

20:00 — Keyd Stars против BetBoom (сетка лузеров)
23:00 — Tundra против Entity (сетка лузеров)

23 октября:

02:00 — Talon против ... (сетка лузеров)

05:00 — Virtus.pro против ... (сетка лузеров)

27 октября:

20:00 — nouns против Gaimin Gladiators (сетка лузеров)
23:00 — ... против ... (сетка лузеров)

28 октября:
02:00 — Team Spirit против Team Liquid (полуфинал виннеров)
05:00 — LGD против Azure Ray (полуфинал виннеров)

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Дайте мне оружие, чтобы сражаться за Палестину!» Как бойцы UFC поддерживали жертв военных действий
Горшков: «Главный летний трансфер «Крыльев» — Николай Ларин!»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал Бербок выбирать слова в разговорах о России
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

9pandas отправляются домой — им не удалось пройти в плей-офф The International 2023

Игроки делятся багами в Spider-Man 2 — бета-тест перед релизом на ПК идет отлично