Школьник «заминировал» школу из-за ссоры в Counter-Strike 2

Настоящая драма разыгралась в российской провинции. В Няндоме Архангельской области пришлось срочно эвакуировать школы и детские сады — некий «Георгий» позвонил в местное отделение полиции и потребовал 10 миллионов рублей, угрожая в противном случае взорвать все учебные заведения города.

Оперативные действия позволили найти Георгия, который учился в девятом классе — тот рассказал, что играл в Counter-Strike 2 и поссорился с Даниилом из Самары, который пригрозил «заминировать» школу от лица Георгия.

На этом игры закончились — было возбуждено дело о телефонном терроризме.