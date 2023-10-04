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Сегодня, 19:57

Школьник «заминировал» школу из-за ссоры в Counter-Strike 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Настоящая драма разыгралась в российской провинции. В Няндоме Архангельской области пришлось срочно эвакуировать школы и детские сады — некий «Георгий» позвонил в местное отделение полиции и потребовал 10 миллионов рублей, угрожая в противном случае взорвать все учебные заведения города.

Оперативные действия позволили найти Георгия, который учился в девятом классе — тот рассказал, что играл в Counter-Strike 2 и поссорился с Даниилом из Самары, который пригрозил «заминировать» школу от лица Георгия.

На этом игры закончились — было возбуждено дело о телефонном терроризме.

Источник: Baza
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