Симплу из NAVI нашли замену? Его может заменить игрок из Sprout

Карьера Александра s1mple Костылева в NAVI может находиться под угрозой — на замену парню хотят взять нового игрока.

Им может стать украинский про-игрок Игорь w0nderful Жданов из команды Sprout — NAVI почти договорилась о выкупе.

По слухам, s1mple хочет взять перерыв от киберспортивной Counter-Strike, но, насколько это правда, пока неизвестно.

Недавно s1mple уже успел попасть в конфликтную ситуацию со своей командой — из-за проблем с документами он не смог попасть на IEM в Сиднее. Там его заменил капитан команды NAVI Андрей B1ad3 Городенский.