Симплу официально нашли замену — его место в NAVI займет w0nderful

NAVI официально подписала контракт с w0nderful — игрок заменит s1mple на позиции снайпера.

«Я счастлив присоединиться к такой легендарной организации как NAVI! Это была моя самая большая мечта с тех пор, как я начал играть в CS.

Благодарю всех болельщиков и друзей, которые меня поддерживают, и огромное спасибо Natus Vincere за уникальную возможность выступать на большой сцене вместе с моей любимой командой!", — написал w0nderful в соцсетях.

S1mlpe же заявил о том, что решил взять перерыв от кибеспортивной сцены.