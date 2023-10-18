Симуляторы фермера и уборщика признаны лучшими играми для отдыха

Пользователи Reddit выбрали самые расслабляющие игры, в которых можно отдохнуть.

Во главе списка оказалась Stardew Valley — за симулятор спокойной фермерской жизни проголосовали больше всего геймеров.

Игроки отмечают приветливую атмосферу игры; большое разнообразие в обустройстве фермы и возможность рыбачить.

Еще одним расслабляющим «убийцей свободного времени» стала House Flipper — проект, в котором геймеры могут сделать ремонт в доме своей мечты. Игроков ждет уборка, поиски подходящего интерьера и, естественно, сам ремонт.

Если и мысли об обустройстве фермы или дома напрягают уставший мозг игрока, то и для таких найдется развлечение. Это Vampire Survivors — упрощенный рогалик, в котором от игрока требуется только двигать персонажа и выбирать улучшения. Все остальное (битву с врагами) игра сделает сама.

Также игроки отметили игры Slime Rancher, Disney: Dreamlight Valley и Minecraft.