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Сегодня, 11:38

Сколько свободного места на диске занимает Mortal Kombat 1 на ПК, PS5 и Xbox Series

Богдан Виноградов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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В последнее время игровые новинки весят все больше и больше, что может представлять проблему для обладателей не самых вместительных SSD, а по слухам GTA 6 и вовсе будет занимать 750 гигабайтов.

Mortal Kombat 1. Появились системные требования Mortal Kombat 1 — на GeForce GTX 1050 Ti поиграть не выйдет

Не стала исключением и Mortal Kombat 1 — для установки игры на персональный компьютер понадобится 100 гигабайтов свободного места.

На PS5 игра и вовсе занимает 114 гигабайтов. Предыдущая часть достигала похожих размеров только с тоннами дополнительного контента, который Mortal Kombat 1 еще только предстоит получить.

Источник: Whatifgaming
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