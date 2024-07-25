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Сегодня, 18:45

Скорость загрузки Youtube может снизиться до 40 процентов к концу недели

Сергей Разин
корреспондент
Фото AFP
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о возможном снижении скорости загрузки Youtube.

«До конца текущей недели скорость загрузки Youtube на стационарных компьютерах может снизиться до 40 процентов, а к концу следующей — уже до 70 процентов. Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», — сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Хинштейна.

Ранее «Ростелеком» сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу Youtube в России.

Источник: ТАСС
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