Сегодня, 13:16
СК и Генеральная прокуратура проведут проверку по факту моделирования взрыва на станции метро в Counter-Strike 2.
Речь идет о станции «Киберспортивная», которая появилась в пользовательской карте, приуроченной к турниру по CS2, который прошел в Москве.
Представители Российской организации развития видеоигровой индустрии посчитали, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи подобный контент.
«Киберспортивную» анонсировали в начале ноября — ее создали по заказу компании «Московский транспорт».