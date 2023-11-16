Следственный комитет проверит карту с российским метро в Counter-Strike 2 — на ней можно было заложить бомбу

СК и Генеральная прокуратура проведут проверку по факту моделирования взрыва на станции метро в Counter-Strike 2.

Речь идет о станции «Киберспортивная», которая появилась в пользовательской карте, приуроченной к турниру по CS2, который прошел в Москве.

Представители Российской организации развития видеоигровой индустрии посчитали, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи подобный контент.

«Киберспортивную» анонсировали в начале ноября — ее создали по заказу компании «Московский транспорт».