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Сегодня, 13:16

Следственный комитет проверит карту с российским метро в Counter-Strike 2 — на ней можно было заложить бомбу

Counter-Strike 2.
Фото Valve
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СК и Генеральная прокуратура проведут проверку по факту моделирования взрыва на станции метро в Counter-Strike 2.

Речь идет о станции «Киберспортивная», которая появилась в пользовательской карте, приуроченной к турниру по CS2, который прошел в Москве.

Counter-Strike 2. В Counter-Strike 2 создали карту московского метро

Представители Российской организации развития видеоигровой индустрии посчитали, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи подобный контент.

«Киберспортивную» анонсировали в начале ноября — ее создали по заказу компании «Московский транспорт».

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