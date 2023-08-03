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Сегодня, 15:53

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет проект от русской студии

Владислав Шалганов
Корреспондент
Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет проект от русской студии.
Фото Скриншот.
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3-го августа в Epic Games Store обновят список бесплатных игр. Одной из них станет Loop Hero — игра от российской студии Four Quarters со случайной генерацией, элементами RPG и градостроительного симулятора. Проект, заслуживший любовь игроков со всего мира.

По сюжету Лич заточил мир во вневременную петлю и всех его обитателей поглотил нескончаемый хаос. В распоряжении игрока растущая колода загадочных карт, с помощью которой вам предстоит размещать врагов, здания и элементы ландшафта на пути отважного героя в каждом из его неповторимых путешествий.

Раздача игры пройдет до 10 августа включительно.

Источник: https://Epic Games Store
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