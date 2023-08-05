Слепой геймер победил зрячего на турнире по Street Fighter 6 — это уже не первая его победа

Свен BlindWarrior полностью потерял зрение из-за болезни еще в шесть лет, но это не помешало ему стать профессиональным игроком в файтинги.

На турнире EVO 2023 он сумел победить зрячего игрока Eternal Pancake со счетом 2-1, ориентируясь только на звук. Впрочем, для него это не первое подобное достижение. Еще в 2012 году Свен победил в матче по Street Fighter 5 со счетом 2-0.

В шестой части Street Fighter большинство действий дублируются характерными звуками. Добиться этого помогал в том числе и Свен, работавший вместе с Capcom над адаптацией файтинга для незрячих игроков.