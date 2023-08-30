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Сегодня, 21:12

Слепой геймер полностью прошел Diablo 4 — такое удается не всем зрячим

Богдан Виноградов
Корреспондент
Лилит из Diablo 4.
Фото Blizzard Entertaiment
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Лишившийся зрения стример Росс Майнор прошел Diablo 4 и победил Лилит, финального босса игры. Это получилось сделать благодаря встроенному в Windows экранному диктору и подсказкам внутри самой игры.

Судьба была жестока к Россу с детства — его пытался застрелить собственный отец. В результате мальчик лишился зрения и обоняния. Тем не менее, он не только создал собственный видеоблог, но и занимается паралимпийским плаванием.

Ранее мы рассказывали о слепом игроке, который одержал победу на чемпионате по Street Fighter, победив зрячего противника.

Свен BlindWarrior. Слепой геймер победил зрячего на турнире по Street Fighter 6 — это уже не первая его победа

Источник: YouTube
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