Смерть Романа стала самой грустной в серии GTA

Игроки на Reddit порассуждали о том, чью смерть в серии GTA они считают самой грустной и трагичной. Большая часть игроков отдала свой голос за Романа — брата главного героя GTA 4.

«Роман ведь просто хотел поиграть со своим братом в боулинг... Он не заслужил этого!» — комментарий с Reddit.

Но на этом обсуждение четвертой части не закончилось: игроки также вспомнили смерть Дуэйна и Кейт. Стоит также отметить, что смерть этих персонажей, как и Романа, опциональны — такие последствия ждали игроков за действия, совершенные в игре.

Кейт. Фото GTA 4

Дуэйн. Фото GTA 4

Также игроки вспомнили и погрустили об утрате Майкла из GTA 5, Луизы из Vice City Stories, Биг Смоука из San Andreas и других.