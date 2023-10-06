Смесь славянской мифологии и народного фольклора — показали трейлер игры о сказках Старой Руси

Российская компания 1С Game Studios показала трейлер «Сказок Старой Руси».

Короткий ролик показал, как игра будет выглядеть — визуальный стиль совмещает в себе 2D-рисунки и 3D-моделинг.

«С самого начала разработки перед нами стоял выбор графической стилистики. Хотелось, чтобы игра была красивой, относительно знакомой и вызывала положительные эмоции у публики», — рассказывает креативный продюсер проекта Роман Папсуев.

Игра основана на одноименном цикле книг Папсуева. Релиз первого проекта большой вселенной запланирован на 2024 год.