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Сегодня, 20:03

Смесь славянской мифологии и народного фольклора — показали трейлер игры о сказках Старой Руси

Владислав Шалганов
Корреспондент
Сказки старой Руси.
Фото Роман Папсуев
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Российская компания 1С Game Studios показала трейлер «Сказок Старой Руси».

Короткий ролик показал, как игра будет выглядеть — визуальный стиль совмещает в себе 2D-рисунки и 3D-моделинг.

«С самого начала разработки перед нами стоял выбор графической стилистики. Хотелось, чтобы игра была красивой, относительно знакомой и вызывала положительные эмоции у публики», — рассказывает креативный продюсер проекта Роман Папсуев.

Игра основана на одноименном цикле книг Папсуева. Релиз первого проекта большой вселенной запланирован на 2024 год.

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