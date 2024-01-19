Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под российским флагом

Сегодня, 12:40
Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит отреагировал на решение Международной федерации киберспорта (IESF) запретить россиянам играть под национальным флагом.
«Конечно, мы ожидали чего-то подобного от секретариата IESF, поскольку подавляющее большинство его работников — граждане Македонии. Страны НАТО выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам», — цитирует Смита ТАСС.
Он добавил, что ближайший съезд международной федерации должен снять неправомерные ограничения.
Ранее пресс-служба IESF сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы Украинской федерации электронного спорта.