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Сегодня, 17:34

Собака примет участие в марафоне для геймеров — она пройдет игру на скорость

Владислав Шалганов
Корреспондент
Peanut Butter.
Фото JSP_, Соцсети
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В марафоне спидраннеров Awesome Games Done Quick 2024 примет участие пес — он будет проходить ретро-платформер Gyromite.

Пса породы сиба-ину записал в участники его хозяин — он же и натренировал животное. Для собаки сделали кастомный геймпад с четырьмя кнопками, который Пи-Би (так зовут пса) нажимает по команде от хозяина.

Парень решил научить собаку проходить игру на скорость, когда заметил, что его любимец хорошо учит команды. Спидраннеру показалось, что Пи Би был умнее большинства других собак. Поболеть за питомца можно будет с 14 по 21 января.

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