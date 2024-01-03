Соперник «Сталкера» от российской студии может выйти уже очень скоро

Сегодня, 18:55
Студия GFA Games поделилась хорошими новостями о грядущей PIONER. Игра позиционируется как российский «Сталкер».
За 2023 год команда успела проделать масштабную работу и завершить большую часть проекта.
Это указывает не только на то, что разработка идет без проблем, но и на то, что релиз игры может состояться уже очень скоро.
Также разработчики завершили детализацию персонажей в своем MMO-шутере и проработали флору и фауну в мире игры. Прямо сейчас игра проходит активное тестирование.
Релиз PIONER запланирован на 2024-й.