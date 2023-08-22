Создатель Mortal Kombat 1 остался в восторге от фанатского видео о Саб-Зиро

Нейросетевое видео с Саб-Зиро, где культовый персонаж серии Mortal Kombat постоянно меняет облик, не просто порадовало геймеров — его оценил и Эд Бун, один из создателей франшизы. «Саб-Зиро и Мультивселенная безумия» — написал Бун, отсылая к фильму Marvel.

Впрочем, геймдизайнер немного ошибся — на самом деле это не полноценная анимация, а обработанные искусственным интеллектом фото Джона Турка — актера, боди-билдера и косплеера, изображавшего Саб-Зиро и других ниндзя в старых частях Mortal Kombat.