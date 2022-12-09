Создатель серии BioShock анонсировал новую игру Judas

Американский геймдизайнер Кен Левин на игровой выставке The Game Awards 2022 анонсировал игру Judas. Это будет первый проект студии Ghost Story Games.

Сюжет игры будет проходить в разрушенном мире, где игрокам предстоит исправлять свои ошибки. По словам создателей, игра изменит представление об одиночных шутерах.

Планируется, что Judas выйдет на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Игра находится на поздней стадии разработки, однако дата релиза пока неизвестна.

56-летний Левин является создателем серии компьютерных игр BioShock, где выступал в качестве сценариста и творческого дизайнера.