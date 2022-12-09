Создатель серии BioShock анонсировал новую игру Judas

Сегодня, 05:28
Американский геймдизайнер Кен Левин на игровой выставке The Game Awards 2022 анонсировал игру Judas. Это будет первый проект студии Ghost Story Games.
Сюжет игры будет проходить в разрушенном мире, где игрокам предстоит исправлять свои ошибки. По словам создателей, игра изменит представление об одиночных шутерах.
Планируется, что Judas выйдет на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Игра находится на поздней стадии разработки, однако дата релиза пока неизвестна.
56-летний Левин является создателем серии компьютерных игр BioShock, где выступал в качестве сценариста и творческого дизайнера.